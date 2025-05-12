В Киеве полиция нашла пятерых блоггеров, щеголявших незарегистрированным оружием во время стрима: фото

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

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Полиция Киева привлекла к ответственности пятерых молодчиков, которые во время онлайн-трансляции, будучи подшофе, хвастались наличием незарегистрированного оружия.

Об этом сообщила полиция Киева.

Столичные правоохранители во время мониторинга соцсетей попали на онлайн-трансляцию, которая распространялась в Telegram-каналах.

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Во время стрима пятеро блогеров в помещении кафе в центре Киева обсуждали наличие у одного из них незарегистрированного огнестрельного оружия. В то же время, другие участники трансляции высказывали одобрительные комментарии.

Затем те же лица, находясь в общественных местах, громко себя вели в состоянии алкогольного опьянения, употребляли нецензурную лексику. Это также транслировалось в прямом эфире. Полицейские задержали их недалеко от Контрактовой площади.

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых блоггеров / © Полиция Киева

На пятерых участников инцидента в возрасте от 16 до 27 лет участковые офицеры полиции и ювенальные полицейские составили админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что один из блогеров ранее имел пневматический пистолет и публиковал с ним фото. Полиция также возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). В рамках этого производства был проведен обыск по месту жительства стримера. Однако, по результатам обыска, в его доме ничего не обнаружили.

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Напомним, 23-летний парень застрелился в прямом эфире после того, как потерял $500.