- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 493
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве полицейские избили мужчину возле Голосеевского РТЦК: появилось видео
Правоохранители нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу, причинив множественные ушибы. Им грозит до восьми лет за решеткой.
В Киеве двое полицейских избили мужчину возле Голосеевского РТЦК. В Сети появилось соответствующее видео.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.
«Сообщено о подозрении двум сотрудникам полиции, которые на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в здание РТЦК и СП и нанесли ему многочисленные удары руками и ногами. Действия правоохранителей квалифицированы по ч.2 ст. 365 УК Украины, а именно как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток», — говорится в сообщении.
Установлено, что 17 октября 2025 года сотрудники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не сопротивлялся, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых пострадавший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», — отметили в прокуратуре.
Напомним, на Буковине мобилизовали мужчину, который ухаживал за двумя родителями с инвалидностью. Муж потерял право на отсрочку, потому что оказалось, что у него есть родная сестра. Однако она уже давно живет в Италии и ухаживать за родителями, похоже, не собирается.