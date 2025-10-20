В Киеве полицейские избили мужчину возле Голосеевского РТЦК: появилось видео

Двум работникам полиции сообщено о подозрении в избиении мужчины / © Киевская городская прокуратура

В Киеве двое полицейских избили мужчину возле Голосеевского РТЦК. В Сети появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

«Сообщено о подозрении двум сотрудникам полиции, которые на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в здание РТЦК и СП и нанесли ему многочисленные удары руками и ногами. Действия правоохранителей квалифицированы по ч.2 ст. 365 УК Украины, а именно как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток», — говорится в сообщении.

Установлено, что 17 октября 2025 года сотрудники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не сопротивлялся, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых пострадавший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза.

Двум работникам полиции сообщено о подозрении в избиении мужчины / © Киевская городская прокуратура

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», — отметили в прокуратуре.

