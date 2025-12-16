- Дата публикации
Киев
22
1 мин
В Киеве полицейские "бусифицировали" мужчину, применив слезоточивый газ
Мужчину, который сопротивлялся полицейским в Киеве, доставили на ВЛК.
В Киеве зафиксировали очередной случай силовой «бусификации». Так, на улицы Кривоноса для задержания мужчины приехало 3 автомобиля.
Об этом сообщили в полиции .
Как отмечается, 39-летний мужчина был в розыске. Во время задержания он оказывал злостное неповиновение. Поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.
«В дальнейшем мужчина был доставлен для прохождения ВЛК», — отметили в полиции.
Ранее в Киеве на улице Гарматной жестко задержали мужчину. Дело в том, что он отказался показать документы. На месте работало шесть человек, часть из которых была в форме полиции, а рядом стоял человек в военной форме.
«Уже во время задержания мужчина согласился предоставить свои документы. Выяснилось, что у него есть бронирование. Потому никакие протоколы на него не составлялись, задержание не произошло и его отпустили», — рассказали в полиции.