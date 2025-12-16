В Киеве полицейские "бусифицировали" мужчину, применив слезоточивый газ

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве зафиксировали очередной случай силовой «бусификации». Так, на улицы Кривоноса для задержания мужчины приехало 3 автомобиля.

Об этом сообщили в полиции .

Как отмечается, 39-летний мужчина был в розыске. Во время задержания он оказывал злостное неповиновение. Поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.

«В дальнейшем мужчина был доставлен для прохождения ВЛК», — отметили в полиции.

Ранее в Киеве на улице Гарматной жестко задержали мужчину. Дело в том, что он отказался показать документы. На месте работало шесть человек, часть из которых была в форме полиции, а рядом стоял человек в военной форме.

«Уже во время задержания мужчина согласился предоставить свои документы. Выяснилось, что у него есть бронирование. Потому никакие протоколы на него не составлялись, задержание не произошло и его отпустили», — рассказали в полиции.