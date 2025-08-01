В Киеве поисково-спасательные работы завершены: Зеленский назвал количество жертв удара РФ

На месте атаки / © Владимир Зеленский

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В Киеве на месте удара, нанесенного 31 июля, все поисково-спасательные работы завершены.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них — пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

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«Снова такой подлый удар России показывает, что необходимо дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни возражали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал», — добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами. Основным направлением удара был Киев — там произошло попадание в жилой дом.

Россия ударила по жилому дому / © Владимир Зеленский

Из-за российской атаки по Киеву также пострадали киностудия Довженко и исламский культурный центр.

Мэр столицы Виталий Кличко объявил 1 августа днем траура.

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