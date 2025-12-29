В Киеве погибла мать двоих маленьких детей, в ДТП подозревают военного: фото

Смертельное ДТП в Киеве / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства трагической аварии в Голосеевском районе Киева. В результате столкновения погибла пассажирка легковушки, а двух ее малолетних дочерей госпитализировали.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

Подробности трагедии

Авария произошла днем 27 декабря на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко.

«По данным следствия, днем 27 декабря 2025 года мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники родным. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в Киеве автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент у него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, грубо нарушившего правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Последствия и состояние пострадавших

Удар был такой силы, что сидевшая на пассажирском сиденье молодая женщина умерла на месте до приезда медиков.

Двух ее дочерей с травмами разной степени тяжести срочно доставили в больницу. По словам медиков, в настоящее время жизни девочек угрозы нет, они находятся под наблюдением врачей.

Смертельное ДТП в Киеве / © Государственное бюро расследований

Правовая квалификация

Следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Что угрожает виновнику:

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.