В Киеве погиб подросток, который катался между вагонами электрички

Трое подростков катались снаружи вагонов пригородной электрички, а один из них снимал это на видео.

Богдан Скаврон
В Киеве погиб подросток на железной дороге

В Киеве погиб подросток на железной дороге

В Святошинском районе Киева погиб 13-летний подросток, который катался между вагонами пригородной электрички во время движения.

Об этом сообщили в полиции города Киева.

По предварительным данным, подросток не удержал равновесие во время таких экстремальных «развлечений» и упал на железнодорожные пути. Попав под поезд, он получил смертельные травмы.

В полиции сообщили, что вместе с ним на крыше вагонов находились еще двое несовершеннолетних, которые в результате происшествия не пострадали.

В комментарии «УП» полицейские добавили, что ребята катались снаружи вагонов электрички, а один из них снимал это на видео.

Полиция обратилась к подросткам и всем желающим попробовать «экстрим» с призывом не подвергать себя опасности.

«Цена острых ощущений и лайков в соцсетях — ваше потерянное здоровье и жизнь!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее от поражения электрическим током на крыше поезда в Соломенском районе Киева погиб подросток. Двое его товарищей были госпитализированы с ожогами.

