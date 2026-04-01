В Киеве погиб подросток, который катался между вагонами электрички
Трое подростков катались снаружи вагонов пригородной электрички, а один из них снимал это на видео.
В Святошинском районе Киева погиб 13-летний подросток, который катался между вагонами пригородной электрички во время движения.
Об этом сообщили в полиции города Киева.
По предварительным данным, подросток не удержал равновесие во время таких экстремальных «развлечений» и упал на железнодорожные пути. Попав под поезд, он получил смертельные травмы.
В полиции сообщили, что вместе с ним на крыше вагонов находились еще двое несовершеннолетних, которые в результате происшествия не пострадали.
В комментарии «УП» полицейские добавили, что ребята катались снаружи вагонов электрички, а один из них снимал это на видео.
Полиция обратилась к подросткам и всем желающим попробовать «экстрим» с призывом не подвергать себя опасности.
«Цена острых ощущений и лайков в соцсетях — ваше потерянное здоровье и жизнь!» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее от поражения электрическим током на крыше поезда в Соломенском районе Киева погиб подросток. Двое его товарищей были госпитализированы с ожогами.