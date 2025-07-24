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- Киев
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В Киеве подросток чуть не сорвался с моста (видео)
В Киеве самоуверенный подросток вылез за перила моста и чуть не упал в воду.
В Киеве работники «Муниципальной охраны» спасли подростка, вылезшего за перила моста и не смогшего самостоятельно вернуться обратно в безопасное место.
Видео инцидента опубликовала пресс-служба «Муниципальной охраны».
Инцидент произошел на пешеходном мосту, соединяющем Оболонскую набережную с Оболонским островом.
Охранники заметили парня, перелезшего за перила моста и не мог самостоятельно вернуться назад. На подростка надели ремень, с помощью которого юноша подтянулся к перилам, после чего его перехватили и помогли перелезть обратно на безопасную сторону.
Паренек признался, что переоценил свои силы и не осознавал возможных последствий. Об инциденте сообщили родителям. С подростком провели профилактическую беседу.
К счастью, все кончилось хорошо.
Ранее сообщалось, что молодые протестующие в Киеве прогоняли нардепку Безуглую с митинга возгласами «Ганьба!» и «Предательница!».