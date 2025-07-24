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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве подросток чуть не сорвался с моста (видео)

В Киеве самоуверенный подросток вылез за перила моста и чуть не упал в воду.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Киеве спасли едва не сорвавшегося с моста подростка

В Киеве спасли едва не сорвавшегося с моста подростка

В Киеве работники «Муниципальной охраны» спасли подростка, вылезшего за перила моста и не смогшего самостоятельно вернуться обратно в безопасное место.

Видео инцидента опубликовала пресс-служба «Муниципальной охраны».

Инцидент произошел на пешеходном мосту, соединяющем Оболонскую набережную с Оболонским островом.

Охранники заметили парня, перелезшего за перила моста и не мог самостоятельно вернуться назад. На подростка надели ремень, с помощью которого юноша подтянулся к перилам, после чего его перехватили и помогли перелезть обратно на безопасную сторону.

Паренек признался, что переоценил свои силы и не осознавал возможных последствий. Об инциденте сообщили родителям. С подростком провели профилактическую беседу.

К счастью, все кончилось хорошо.

Ранее сообщалось, что молодые протестующие в Киеве прогоняли нардепку Безуглую с митинга возгласами «Ганьба!» и «Предательница!».

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