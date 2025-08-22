В Киеве подросток бросил петарду под окном кафе: кого накажут (фото)

Петарда / © pixabay.com

В Днепровском районе Киева 12-летний парень, прогуливаясь по улицам, решил развлечься и бросил петарду под окно кафе. В то время в заведении отдыхали люди.

Об этом сообщила полиция Киева.



«Взрыв от срабатывания пиротехнического устройства не на шутку испугал посетителей, поэтому владелица кафе сообщила о хулиганстве в полицию», — говорится в сообщении.



Ювенальные полицейские провели с парнем профилактическую беседу по поводу опасных последствий таких шуток, а также напомнили о запрете использования пиротехнических изделий во время военного положения.

12-летний парень бросил петарду под окном кафе / © Полиция Киева

Кроме того, на родителей «шутника» правоохранители составили административные материалы по ст. 184 КУоАП. Решение будет принимать суд, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрен штраф.

Полицейские призывают взрослых следить за досугом своих детей и объяснять им, что даже невинные, на первый взгляд, забавы могут иметь опасные последствия.

Напомним, в Украине от 6 ноября 2023 года вступил в силу закон о запрете большинства пиротехнических средств, в том числе фейерверков и петард. Президент Владимир Зеленский подписал документ еще в мае 2023 года.