В Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме (чувствительное видео)

Подростки валили военного на землю и били ногами / © pixabay.com

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В Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошло жестокое нападение на мужчину в военной форме.

Видео потасовки появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как группа подростков устроила массовую драку, свергнув мужчину в камуфляжной форме на землю и начав бить его руками и ногами.

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На других кадрах видно, как человек в форме отчаянно избивает нападающего. А потом свора молодых людей колотит уже кого-то в переходе к станции метро «Гидропарк» — неизвестно, кого именно избивали молодые люди.

Как сообщили источники в полиции для ТСН.ua по предварительной информации, подростки сами спровоцировали конфликт, подойдя к военному.

Полиция оперативно задержала двух 17-летних местных жителей, участвовавших в нападении. Продолжается установка остальных участников.

Потерпевший получает медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

Дата публикации 21:48, 18.04.25 Количество просмотров 69 Избиение военного в Гидропарке: подростки атакуют мужчину в форме

Напомним, в Киеве в парке «Партизанской славы» столичные муниципалы задержали трех подростков , устроивших стрельбу из пневматического пистолета.