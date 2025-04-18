ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1466
Время на прочтение
1 мин

В Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме (чувствительное видео)

Потерпевший получит медицинскую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Подростки валили военного на землю и били ногами

Подростки валили военного на землю и били ногами / © pixabay.com

В Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошло жестокое нападение на мужчину в военной форме.

Видео потасовки появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как группа подростков устроила массовую драку, свергнув мужчину в камуфляжной форме на землю и начав бить его руками и ногами.

На других кадрах видно, как человек в форме отчаянно избивает нападающего. А потом свора молодых людей колотит уже кого-то в переходе к станции метро «Гидропарк» — неизвестно, кого именно избивали молодые люди.

Как сообщили источники в полиции для ТСН.ua по предварительной информации, подростки сами спровоцировали конфликт, подойдя к военному.

Полиция оперативно задержала двух 17-летних местных жителей, участвовавших в нападении. Продолжается установка остальных участников.

Потерпевший получает медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

Напомним, в Киеве в парке «Партизанской славы» столичные муниципалы задержали трех подростков , устроивших стрельбу из пневматического пистолета.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie