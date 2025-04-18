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- Киев
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В Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме (чувствительное видео)
Потерпевший получит медицинскую помощь.
В Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошло жестокое нападение на мужчину в военной форме.
Видео потасовки появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как группа подростков устроила массовую драку, свергнув мужчину в камуфляжной форме на землю и начав бить его руками и ногами.
На других кадрах видно, как человек в форме отчаянно избивает нападающего. А потом свора молодых людей колотит уже кого-то в переходе к станции метро «Гидропарк» — неизвестно, кого именно избивали молодые люди.
Как сообщили источники в полиции для ТСН.ua по предварительной информации, подростки сами спровоцировали конфликт, подойдя к военному.
Полиция оперативно задержала двух 17-летних местных жителей, участвовавших в нападении. Продолжается установка остальных участников.
Потерпевший получает медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины.
Напомним, в Киеве в парке «Партизанской славы» столичные муниципалы задержали трех подростков , устроивших стрельбу из пневматического пистолета.