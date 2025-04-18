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- Киев
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В Киеве подростки развлекались стрельбой в парке: фото
Оружие изъято, с детьми и их родителями проведена воспитательная беседа.
В Киеве в парке «Партизанской славы» столичные муниципалы задержали трех подростков, устроивших стрельбу из пневматического пистолета.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального объединения «Муниципальная охрана».
На опасные развлечения детей обратила внимание прохожая, проходившая рядом. Она сообщила, что ребята стреляют из пистолета.
Патрульные «Муниципальной охраны» обнаружили на месте троих мальчиков в возрасте 12-14 лет, которые стреляли по банкам.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции осмотрели оружие и выяснили, что подростки использовали пневматический пистолет.
Оружие изъято, с детьми и их родителями проведена воспитательная беседа.
Напомним, в одном из спальных районов города Киева между военнообязанным мужчиной и работником районного ТЦК возникла потасовка, в которую вмешались полицейские.