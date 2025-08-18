- Дата публикации
В Киеве подорвали автомобиль, окрашенный под военный — видео
Детонация произошла, когда владелец подошел к машине. Мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации. На месте работают спецслужбы.
Сегодня, 18 августа, в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома взорвался автомобиль, окрашенный под военный.
Об этом сообщает КМВА.
Предварительно детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.
Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух человек, причастных к поджогу военных авто. По информации Харьковской областной прокуратуры, мужчины, желая подзаработать, через мессенджер Telegram наладили контакт с работодателем — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От куратора мужчины получили задачу поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.