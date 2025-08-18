ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
649
Время на прочтение
1 мин

В Киеве подорвали автомобиль, окрашенный под военный — видео

Детонация произошла, когда владелец подошел к машине. Мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации. На месте работают спецслужбы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте взрыва

На месте взрыва / © Полиция Киева

Сегодня, 18 августа, в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома взорвался автомобиль, окрашенный под военный.

Об этом сообщает КМВА.

Предварительно детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух человек, причастных к поджогу военных авто. По информации Харьковской областной прокуратуры, мужчины, желая подзаработать, через мессенджер Telegram наладили контакт с работодателем — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От куратора мужчины получили задачу поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie