В Киеве подорвали автомобиль, окрашенный под военный — видео

На месте взрыва / © Полиция Киева

Сегодня, 18 августа, в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома взорвался автомобиль, окрашенный под военный.

Об этом сообщает КМВА.

Предварительно детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух человек, причастных к поджогу военных авто. По информации Харьковской областной прокуратуры, мужчины, желая подзаработать, через мессенджер Telegram наладили контакт с работодателем — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От куратора мужчины получили задачу поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.