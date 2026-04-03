В Киеве подорожают услуги эвакуации авто: сколько придется заплатить нарушителям

В Киеве подорожают услуги эвакуации авто / © УНИАН

В Киеве частные компании планируют изменить стоимость транспортировки эвакуированных авто.

С 15 апреля стоимость принудительной транспортировки транспортных средств на штрафплощадки существенно возрастет. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главной причиной пересмотра тарифов частные компании называют рост цен на топливо. Как отметил заместитель председателя КГГА Константин Усов, государство не регулирует стоимость этих услуг, поэтому перевозчики устанавливают цены самостоятельно.

Так, с 15 апреля 2026 года за эвакуацию временно задержанного авто придется заплатить не менее 1680 гривен. Этот тариф приравняли к стоимости услуг, которые предоставляет Нацполиция за транспортировку машин весом до двух тонн.

Несмотря на подорожание, в КГГА отмечают, что столичные расценки остаются одними из самых демократичных среди мегаполисов Украины и приводят данные для сравнения:

в Днепре за эвакуацию придется заплатить от 2110 до 2410 гривен;

во Львове — от 1862 до 2638 гривен.

В КГГА напоминают, что эвакуацию применяют прежде всего в случаях, когда неправильно припаркованные авто препятствуют движению общественного транспорта, спецслужб или блокируют выезды из дворов. Там отмечают, что это исключительная мера, направленная на безопасность дорожного движения.

Напомним, юристы предостерегают, что одна фраза водителей в объяснениях к административному протоколу может сделать обжалование штрафа невозможным,тогда как отказ от подписи лишь усложняет защиту из-за процедурной фиксации документа свидетелями.

