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В Киеве подорожали квартиры в новостройках: какие цены по районам города
Самым дорогим районом Киева аналитики считают Печерский.
В Киеве произошло значительное удорожание квартир в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра у них выросла на 6,46%. В настоящее время этот показатель составляет 53 550 грн.
Об этом пишет M2bomber.
В новостройках столицы преимущественно стоимость "квадрата" определяют на уровне 22400 грн.
Цены на покупку м2 нового жилья по районам Киева
Голосеевский район 54 125 ₴
Дарницкий район 44 100 ₴
Деснянский район 36 475 ₴
Днепровский – в среднем 44025 грн за квадратный метр;
Дарницкий – 45 225 грн;
Святошинский – 46450 грн;
Оболонский – 48 000 грн;
Соломенский – 50 175 грн;
Голосеевский – 54 125 грн;
Подольский – 64 025 грн;
Шевченковский – 67 975 грн.
Ранее в Украине переписали правила покупателей квартир в новостройках. Украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще недостроенные квартиры. Это стало возможным благодаря электронному механизму защиты инвесторов, вложившихся в строительство.
Застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, а затем передавать эти права покупателям.
"То есть квартира фактически еще не построена, но у ее покупателя уже будут документы на нее. Это действительно хорошая новость! Ведь раньше, если кто-то имел плохие намерения, то одну и ту же квартиру могли продавать по несколько раз. А теперь покупатель уже сможет обезопасить себя от этого", - пояснил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.