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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве под завалами нашли котенка, который потерял маму: видео

Волонтеры подкармливают котенка молоком и ищут для него хозяев.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
котенок

Найденный под завалами в Киеве котенок / © ТСН

В микрорайоне Отрадный в Соломенском районе Киева, который 31 июля пострадал от ракетного удара российской террористической армии, под завалами дома нашли маленького котенка, который еще даже не открывает глаз.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная пообщалась с волонтерами, которые занимаются найденышем.

Котенку на вид не более двух дней. Из-за российских террористов новорожденный малыш остался без дома и материнской опеки. Кошка, которая его родила, вероятно, погибла во время воздушной атаки государства-террориста.

Волонтеры подкармливают котенка молоком и ищут для него хозяев.

Напомним, после ночной атаки на Киев 31 июля журналисты ТСН показали видео с мест «прилетов» в Соломенском и Святошинском районах столицы. На Соломенке российским ударом повреждены дома, автомобили и ранены люди. Повреждения получило в частности медицинское учреждение, где выбило стекла.

В ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами. Основным направлением удара был Киев - там произошло попадание в жилой дом.

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