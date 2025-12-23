- Дата публикации
В Киеве под мостом застрял грузовик: что известно
Грузовик не смог проехать под мостом на левом берегу Киева и застрял.
В Киеве возле станции метро «Левобережная» произошел инцидент под мостом. Там застрял грузовик.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Обстоятельства выясняются.
Ранее на левом берегу Киева произошло серьезное подтопление. «Реки» образовались на бульваре Верховной Рады. Это произошло уже второй раз за несколько дней на одной и той же локации.
Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно огромное количество воды.
Информацию о причинах инцидента или перспективах устранения прорыва не обнародовали.