В Киеве под мостом застрял грузовик: что известно

Грузовик / © Pexels

В Киеве возле станции метро «Левобережная» произошел инцидент под мостом. Там застрял грузовик.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Дата публикации 16:40, 23.12.25

Обстоятельства выясняются.

Ранее на левом берегу Киева произошло серьезное подтопление. «Реки» образовались на бульваре Верховной Рады. Это произошло уже второй раз за несколько дней на одной и той же локации.

Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно огромное количество воды.

Информацию о причинах инцидента или перспективах устранения прорыва не обнародовали.