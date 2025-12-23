ТСН в социальных сетях

Киев
262
1 мин

В Киеве под мостом застрял грузовик: что известно

Грузовик не смог проехать под мостом на левом берегу Киева и застрял.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Грузовик

Грузовик / © Pexels

В Киеве возле станции метро «Левобережная» произошел инцидент под мостом. Там застрял грузовик.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Обстоятельства выясняются.

Ранее на левом берегу Киева произошло серьезное подтопление. «Реки» образовались на бульваре Верховной Рады. Это произошло уже второй раз за несколько дней на одной и той же локации.

Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно огромное количество воды.

Информацию о причинах инцидента или перспективах устранения прорыва не обнародовали.

262
