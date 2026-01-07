В Киеве под асфальт провалился троллейбус: где приостановлено движение (фото, видео)

В Киеве провалился троллейбус на ул. Софиевской / © соцмережі

Дополнено новыми материалами

В Киеве на ул. Софиевской 7 января под асфальт частично провалился троллейбус. Из-за повреждения покрытия на проезжей части улицы временно приостановлено движение троллейбусов и автотранспорта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, а ТСН.ua узнал детали о последствиях.

Утром в столичных телеграм-каналах появились фото и видео троллейбуса, чьи колеса провалились под асфальт на ул. Софиевской. Как проинформировали в КГГА, на этой улице приостановили курсирование троллейбусов и движение авто из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части.

Троллейбусы временно курсируют до станции метро «Лукьяновская» и Воздухофлотского путепровода.

Участок сейчас обследуют аварийные службы и в ближайшее время начнут соответствующие работы для скорейшего восстановления движения. В зоне проведения работ будут привлекать крупногабаритную технику.

Патрульная полиция контролирует организацию дорожного движения и безопасность.

ТСН.ua удалось узнать, что во время инцидента обошлось без пострадавших. Транспортники сейчас пытаются достать «гармошку» троллейбуса из пропасти. Они также выясняют, что это за яма и какая из городских служб за нее отвечает.

Напомним, в декабре на перекрестке улиц Почайнинской и Набережно-Крещатицкой в Киеве произошел провал водопровода размером 4×4 метра и глубиной около 2 метров. Из-за аварии на Подоле возникли большие пробки, поскольку одна полоса движения была перекрыта.