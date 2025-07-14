В Киеве планируют изменить правила перевозки собак в метро: что предлагается

Собака / © Unsplash

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В Киеве объявили о начале общественного обсуждения проекта изменений в действующие правила перевозки животных в столичном метрополитене. Инициатива возникла в ответ на многочисленные обращения киевлян и петицию, которая была поддержана общественностью.

Об этом сообщили в пресс-службе подземки на странице в Facebook.

Предложенные изменения предусматривают, что для собак малых пород владельцы должны пользоваться специальными сумками с водонепроницаемым или абсорбирующим дном, чтобы обеспечить комфорт и чистоту в подземке. Для собак больших размеров предлагается обязательное использование намордников и коротких поводков, чтобы контролировать животное во время поездки.

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Также планируется разрешить перевозку животных в первом и последнем вагонах поездов, но только в межпиковые часы, когда в метро меньше пассажиров. Кроме того, владельцы животных должны будут строго придерживаться санитарных норм и правил безопасности для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров.

Стоит отметить, что вся ответственность за поведение животных в метро ложится на их владельцев. Это означает, что именно они должны следить за тем, чтобы их любимцы не создавали неудобств или угроз для других пассажиров.

Для сбора мнений киевлян о предложенных изменениях будет проведен масштабный опрос через мобильное приложение «Киев Цифровой» при поддержке общественной организации UAnimals. На основе результатов этого опроса городские власти будут решать, запускать ли полугодовой эксперимент с новыми правилами перевозки собак в метро.

Во время тестового периода специалисты будут анализировать, как нововведения влияют на безопасность и комфорт пассажиров. Если будут выявлены недостатки или потребность в коррекции, правила будут доработаны для максимального удобства и безопасности пользователей метро.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в столице запустили новый сервис регистрации домашних животныхв Центрах предоставления административных услуг.