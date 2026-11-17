Южный мост / © КГГА

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В столице из-за последствий ночных российских обстрелов 17 ноября ввели масштабные ограничения движения общественного транспорта. Повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а движение по Северному и Южному мостам временно перекрыто.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация .

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Как работает метро Киева после атаки

На Сырецко-Печерской или зеленой линии метро временно приостановлено движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор».

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Поезда курсируют только подземным участком между станциями «Сырец» и «Выдубичи».

Причиной ограничений стало повреждение наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных обстрелов.

О возобновлении движения на закрытом участке и дальнейших изменениях в работе метро городские власти сообщат дополнительно.

Во время воздушной тревоги все подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытие.

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Какие мосты перекрыли в Киеве

В результате российских ударов временно прекращено движение по Северному и Южному мостам.

Поэтому маршруты общественного транспорта, которые ранее курсировали этими переправами, изменили.

Часть автобусов и троллейбусов была направлена через Подольский мостовой переход, другую часть — через Дарницкий мост.

Как курсируют автобусы и троллейбусы

Через Подольский мостовой переход организовано движение автобусов №21, 73 и 101. Они направляются на станцию метро «Контрактовая площадь» на улице Нижний Вал.

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Автобус №31-ТР курсирует через Глыбочицкую улицу до станции метро «Лукьяновская».

Троллейбусы №30 и 31 следуют от станции метро «Лукьяновская» и Кадетской рощи до станции метро «Почайная».

Троллейбус №44 курсирует по маршруту «ул. Северная – ул. Архипенко».

На маршруте троллейбуса №50 увеличено количество подвижного состава.

Через Дарницкий мост организовано движение автобусов №22 и 91.

Кроме того, на маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.

В КГГА призвали пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.

Информацию о сроках возобновления движения по Северному и Южному мостам и полноценной работе зеленой линии метро пока не обнародовали.

Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье FPV-дроном : автомобиль взорвался, водитель погиб

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