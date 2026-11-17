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В Киеве перекрыли два моста и остановили часть метро: как теперь курсирует транспорт
В Киеве после ночной атаки 17 ноября временно перекрыли Северный и Южный мосты, а также приостановили движение поездов на части зеленой ветки метро. Наземный общественный транспорт курсирует по измененным маршрутам.
В столице из-за последствий ночных российских обстрелов 17 ноября ввели масштабные ограничения движения общественного транспорта. Повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а движение по Северному и Южному мостам временно перекрыто.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация .
Как работает метро Киева после атаки
На Сырецко-Печерской или зеленой линии метро временно приостановлено движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор».
Поезда курсируют только подземным участком между станциями «Сырец» и «Выдубичи».
Причиной ограничений стало повреждение наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных обстрелов.
О возобновлении движения на закрытом участке и дальнейших изменениях в работе метро городские власти сообщат дополнительно.
Во время воздушной тревоги все подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытие.
Какие мосты перекрыли в Киеве
В результате российских ударов временно прекращено движение по Северному и Южному мостам.
Поэтому маршруты общественного транспорта, которые ранее курсировали этими переправами, изменили.
Часть автобусов и троллейбусов была направлена через Подольский мостовой переход, другую часть — через Дарницкий мост.
Как курсируют автобусы и троллейбусы
Через Подольский мостовой переход организовано движение автобусов №21, 73 и 101. Они направляются на станцию метро «Контрактовая площадь» на улице Нижний Вал.
Автобус №31-ТР курсирует через Глыбочицкую улицу до станции метро «Лукьяновская».
Троллейбусы №30 и 31 следуют от станции метро «Лукьяновская» и Кадетской рощи до станции метро «Почайная».
Троллейбус №44 курсирует по маршруту «ул. Северная – ул. Архипенко».
На маршруте троллейбуса №50 увеличено количество подвижного состава.
Через Дарницкий мост организовано движение автобусов №22 и 91.
Кроме того, на маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.
В КГГА призвали пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.
Информацию о сроках возобновления движения по Северному и Южному мостам и полноценной работе зеленой линии метро пока не обнародовали.
Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье FPV-дроном : автомобиль взорвался, водитель погиб