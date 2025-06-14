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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве перекроют ряд улиц: что известно

В частности, ограничения движения будут на Крещатике.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Крещатик.

Крещатик. / © УНИАН

В субботу, 14 июня, в центре Киева на отдельных улицах будет перекрыто движение для транспортных средств. Ограничения связаны с проведением мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Перекрытие :

  • ул. Б.Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской)

  • ул. Е. Чикаленко (от б-ра Т. Шевченко до ул. Прорезной)

Возможное перекрытие:

  • улица Крещатик

  • бульвар Т.Шевченко

  • улица Владимирская

  • улица Михайловская

  • улица Прорезная

  • Владимирский проезд

Как сообщалось, в Киеве могут раздаваться тестовые сигналы воздушной тревоги. Это связано с плановой технической проверкой систем оповещения населения.

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