В Киеве перекроют ряд улиц: что известно

Крещатик. / © УНИАН

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В субботу, 14 июня, в центре Киева на отдельных улицах будет перекрыто движение для транспортных средств. Ограничения связаны с проведением мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Перекрытие :

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ул. Б.Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской)

ул. Е. Чикаленко (от б-ра Т. Шевченко до ул. Прорезной)

Возможное перекрытие:

улица Крещатик

бульвар Т.Шевченко

улица Владимирская

улица Михайловская

улица Прорезная

Владимирский проезд

Как сообщалось, в Киеве могут раздаваться тестовые сигналы воздушной тревоги. Это связано с плановой технической проверкой систем оповещения населения.

Дата публикации 08:10, 11.06.25 Количество просмотров 71 Безумные пробки, изношенные мосты, фонтаны из нечистот и метро на Троещину - 11 лет власти Кличко