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- Киев
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В Киеве перекроют ряд улиц: что известно
В частности, ограничения движения будут на Крещатике.
В субботу, 14 июня, в центре Киева на отдельных улицах будет перекрыто движение для транспортных средств. Ограничения связаны с проведением мероприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
Перекрытие :
ул. Б.Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской)
ул. Е. Чикаленко (от б-ра Т. Шевченко до ул. Прорезной)
Возможное перекрытие:
улица Крещатик
бульвар Т.Шевченко
улица Владимирская
улица Михайловская
улица Прорезная
Владимирский проезд
Как сообщалось, в Киеве могут раздаваться тестовые сигналы воздушной тревоги. Это связано с плановой технической проверкой систем оповещения населения.