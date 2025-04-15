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- Киев
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В столице переходы метро заливало кипятком: реакция "Киевтеплоэнерго" (видео)
В столице прорвало трубу с горячей водой. Утечка воды остановлена.
В столице произошел масштабный прорыв трубопровода на бульваре Николая Михновского. Из-за аварии кипятков затопил тротуары и переходы к станции метро «Зверинецкая».
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
«В патрульной полиции Киева рассказали, что из-за прорыва на бульваре Николая Михновского затруднено движение транспорта в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.
В Киевтеплоэнерго отметили, что около 15:00 на улице Подвысоцкого в Печерском районе произошла утечка теплоносителя из-за повреждения магистрального трубопровода. Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» отключила аварийный участок, остановив затопление.
«В настоящее время утечка воды на проезжую часть прекращена. Частично ограничено движение полосой общественного транспорта. В настоящее время начата подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнены в максимально сжатые сроки, чтобы возобновить поставки горячей воды», — отметили в коммунальном предприятии.
Напомним, киевлян предупредили об опасности вражеских ударов на Пасху.