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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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384
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В столице переходы метро заливало кипятком: реакция "Киевтеплоэнерго" (видео)

В столице прорвало трубу с горячей водой. Утечка воды остановлена.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
В Киеве заливало кипятком переходы метро

Прорыв трубопровода / © Facebook / Патрульна поліція Києва

В столице произошел масштабный прорыв трубопровода на бульваре Николая Михновского. Из-за аварии кипятков затопил тротуары и переходы к станции метро «Зверинецкая».

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

«В патрульной полиции Киева рассказали, что из-за прорыва на бульваре Николая Михновского затруднено движение транспорта в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.

В Киевтеплоэнерго отметили, что около 15:00 на улице Подвысоцкого в Печерском районе произошла утечка теплоносителя из-за повреждения магистрального трубопровода. Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» отключила аварийный участок, остановив затопление.

«В настоящее время утечка воды на проезжую часть прекращена. Частично ограничено движение полосой общественного транспорта. В настоящее время начата подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнены в максимально сжатые сроки, чтобы возобновить поставки горячей воды», — отметили в коммунальном предприятии.

Напомним, киевлян предупредили об опасности вражеских ударов на Пасху.

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Дата публикации
Количество просмотров
384
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