В Киеве перебои со светом и водой после массированной ракетной атаки

В Киеве перебои со светом

В Киеве в результате массированной ракетной атаки возникли перебои со светом и водой в отдельных районах.

Об этом информируют местные жители в соцсетях.

Сообщается, что в ряде районов столицы после атаки исчезли свет, отопление и начались перебои с поставкой воды.

Мониторинговые каналы сообщают, что враг атаковал ГЭС и ТЭЦ, расположенные в столице и области.

По имеющейся информации, для атаки по столице российские войска применили крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.

Официальные службы уточняют масштабы повреждений и работают над возобновлением работы поврежденных объектов.

Ранее сообщалось, что в столице Украины в ночь на 27 декабря во время объявленной ракетной опасности прогремели взрывы — город находился под угрозой баллистического и крылатого удара со стороны РФ.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».