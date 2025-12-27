- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве перебои со светом и водой после массированной ракетной атаки
В результате масштабного ракетного удара российских войск по столице Украины в отдельных районах Киева зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и отоплением.
В Киеве в результате массированной ракетной атаки возникли перебои со светом и водой в отдельных районах.
Об этом информируют местные жители в соцсетях.
Сообщается, что в ряде районов столицы после атаки исчезли свет, отопление и начались перебои с поставкой воды.
Мониторинговые каналы сообщают, что враг атаковал ГЭС и ТЭЦ, расположенные в столице и области.
По имеющейся информации, для атаки по столице российские войска применили крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.
Официальные службы уточняют масштабы повреждений и работают над возобновлением работы поврежденных объектов.
Ранее сообщалось, что в столице Украины в ночь на 27 декабря во время объявленной ракетной опасности прогремели взрывы — город находился под угрозой баллистического и крылатого удара со стороны РФ.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».