Киев
87
В Киеве обстрелы вызвали перебои с водой: что известно

Обстрелы по столице привели к обесточиванию насосных станций, что сразу сказалось на подаче воды на правом берегу.

София Бригадир
Проблемы с водой в Киеве

Проблемы с водой в Киеве / © Pixabay

В нескольких районах правобережья Киева 29 ноября зафиксированы проблемы с водоснабжением. Из-за вражеских обстрелов в столице возникли серьезные сбои с электроснабжением, что повлияло на работу водопроводной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.

Сейчас часть насосных станций правобережья осталась без электричества. В результате давление в сетях снижено в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах.

«Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам», — говорится в сообщении.

Напомним, во время ракетно-дроновой атаки по Украине ночью 29 ноября россияне попали по энергетической инфраструктуре Киевщины. Сейчас около 70 тысяч семей остались без света из-за обстрелов.

Также сообщалось, что после ночного и утреннего обстрела энергетических объектов в Киеве около 500 тысяч жителей столицы оказались без света.

87
