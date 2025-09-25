В Киеве педофил изнасиловал 7-летнюю дочь знакомых и все это снял на видео: как его накажут

Полицейские задержали 42-летнего педофила / © Полиция Киева

В Киеве полицейские задержали мужчину, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки и принуждал ее к съемке в порноконтенте.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

Педофилом оказался 42-летний житель Кировоградской области, знакомый с родителями девочки.

«Злоумышленник, будучи знаком с родителями малолетней, на улице пригласил ребенка в свой автомобиль под предлогом прослушивания музыки. Девочка доверилась мужчине и села в транспортное средство, где в дальнейшем обидчик совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера, снимая все, что происходило в автомобиле, на видео», — рассказали в полиции.

Правоохранители задержали фигуранта и во время обыска изъяли у него компьютерную технику и флеш-носители со сценами детской порнографии более чем на 5 ТБ памяти.

Теперь педофил может провести до 10 лет за решеткой.

Напомним, в Киеве 25-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за развращение 8-летней девочки.