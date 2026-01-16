ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
380
Время на прочтение
2 мин

В Киеве пациентов рехаба превращали в рабов

В реабилитационном центре у людей забирали документы, им запрещали пользоваться телефоном, самостоятельно покидать дом и отказываться от работы.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трудовое рабство в Киеве

Трудовое рабство в Киеве / © Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить организаторов так называемого «реабилитационного центра», которые заставляли пациентов бесплатно работать на стройке, превратив их в трудовых рабов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Деятельность этого рехаба правоохранители прекратили еще в марте 2025 года.

Досудебным следствием установлено, что нарко- и алкозависимые мужчины и женщины, а также их родные, обращались в одну из религиозных организаций на Киевщине. Там им рекомендовали реабилитационный центр, в котором обещали помочь избавиться от зависимостей, изменить их жизнь и в дальнейшем найти работу.

/ © Киевская городская прокуратура

© Киевская городская прокуратура

Организаторы центра также сами подыскивали пациентов, которые не имели жилья, работы и злоупотребляли алкоголем. Но вместо лечения их заставляли бесплатно работать на стройке.

/ © Киевская городская прокуратура

© Киевская городская прокуратура

«Людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и превращали фактически в трудовых рабов, ведь за их работу на строительстве деньги получали организаторы схемы», — сообщили в прокуратуре.

/ © Киевская городская прокуратура

© Киевская городская прокуратура

Перед поселением в рехаб у людей забирали документы, им запрещали пользоваться телефоном, самостоятельно покидать дом и отказываться от работы.

Мужчины работали на стройке, а женщины готовили еду и убирали в доме. В таких условиях были вынуждены жить 11 человек.

Прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей Киевщины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 146 УК Украины, а именно как торговля людьми и незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой.

Напомним, ранее из Германии экстрадировали члена преступной группы, которая под прикрытием суррогатного материнства продавала украинских младенцев за границу.

Дата публикации
Количество просмотров
380
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie