В Киеве пациентов рехаба превращали в рабов

Трудовое рабство в Киеве / © Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить организаторов так называемого «реабилитационного центра», которые заставляли пациентов бесплатно работать на стройке, превратив их в трудовых рабов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Деятельность этого рехаба правоохранители прекратили еще в марте 2025 года.

Досудебным следствием установлено, что нарко- и алкозависимые мужчины и женщины, а также их родные, обращались в одну из религиозных организаций на Киевщине. Там им рекомендовали реабилитационный центр, в котором обещали помочь избавиться от зависимостей, изменить их жизнь и в дальнейшем найти работу.

Организаторы центра также сами подыскивали пациентов, которые не имели жилья, работы и злоупотребляли алкоголем. Но вместо лечения их заставляли бесплатно работать на стройке.

«Людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и превращали фактически в трудовых рабов, ведь за их работу на строительстве деньги получали организаторы схемы», — сообщили в прокуратуре.

Перед поселением в рехаб у людей забирали документы, им запрещали пользоваться телефоном, самостоятельно покидать дом и отказываться от работы.

Мужчины работали на стройке, а женщины готовили еду и убирали в доме. В таких условиях были вынуждены жить 11 человек.

Прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей Киевщины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 146 УК Украины, а именно как торговля людьми и незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой.

