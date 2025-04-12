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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1348
Время на прочтение
1 мин

В Киеве патрульная полиция задержала Алиева с применением наручников: что говорит футболист (видео)

Александр Алиев после инцидента вышел на связь и опроверг, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Алиев

Александр Алиев / © скриншот с видео

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев был задержан в Киеве патрульной полицией во время вождения автомобиля Mercedes.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Отмечается, что футболист якобы находился в нетрезвом состоянии.

Пока неизвестно, когда именно происходили события, показанные на видео. Отмечено, что вместе с эксфутболистом задержана белокурая женщина.

Также указано, что предварительно у одного из участников конфликта есть российский паспорт.

После инцидента Александр Алиев вышел на связь и опроверг, что был в состоянии алкогольного опьянения. Футболист сообщил, что «уже со всем разобрался».

40-летний Александр Алиев по завершении карьеры выступает за медиафутбольный клуб IGNIS. В 2023 году он получил удостоверение участника боевых действий.

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Дата публикации
Количество просмотров
1348
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