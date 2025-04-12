В Киеве патрульная полиция задержала Алиева с применением наручников: что говорит футболист (видео)

Александр Алиев / © скриншот с видео

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Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев был задержан в Киеве патрульной полицией во время вождения автомобиля Mercedes.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Отмечается, что футболист якобы находился в нетрезвом состоянии.

Пока неизвестно, когда именно происходили события, показанные на видео. Отмечено, что вместе с эксфутболистом задержана белокурая женщина.

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Также указано, что предварительно у одного из участников конфликта есть российский паспорт.

После инцидента Александр Алиев вышел на связь и опроверг, что был в состоянии алкогольного опьянения. Футболист сообщил, что «уже со всем разобрался».

Дата публикации 18:08, 12.04.25 Количество просмотров 36 В Киеве патрульная полиция задержала Алиева с применением наручников

40-летний Александр Алиев по завершении карьеры выступает за медиафутбольный клуб IGNIS. В 2023 году он получил удостоверение участника боевых действий.