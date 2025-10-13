- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве парень на первом свидании избил и ограбил женщину: причина удивляет
В Киеве задержан 22-летний парень, который устроил ограбление и избил женщину, которую пригласил на свидание. Следующие 15 лет он проведет в тюрьме.
В Киеве знакомство в Сети обернулось трагедией. 22-летний парень избил 26-летнюю женщину и ограбил. Теперь ему грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом говорится в сообщении полиции.
Правоохранители установили, что накануне женщина познакомилась с парнем в Интернете и согласилась прийти на свидание в квартиру.
«Во время встречи между ними возник конфликт, во время которого он достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого фигурант забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся», — уточнили подробности в полиции.
Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли пневматический пистолет. Задержанный объяснил, что совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, обнародованное на сайте знакомств.
Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Напомним, в Северной Ирландии свидание после знакомства в Tinder чуть не обернулось трагедией для студентки Софи. Девушка пережила жестокое сексуальное насилие и избиение.