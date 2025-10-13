В Киеве парень на первом свидании избил и ограбил женщину: причина удивляет

Следующие 15 лет парень не будет ходить на свидание, а будет отбывать срок / © Pixabay

В Киеве знакомство в Сети обернулось трагедией. 22-летний парень избил 26-летнюю женщину и ограбил. Теперь ему грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении полиции.

Правоохранители установили, что накануне женщина познакомилась с парнем в Интернете и согласилась прийти на свидание в квартиру.

«Во время встречи между ними возник конфликт, во время которого он достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого фигурант забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся», — уточнили подробности в полиции.

Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли пневматический пистолет. Задержанный объяснил, что совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, обнародованное на сайте знакомств.

Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

