В Киеве парень и девушка провалились под лед на Днепре: видео
Спасатели достали из воды обоих пострадавших и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
В воскресенье, 4 января, в Киеве на реке Днепр возле Русановской набережной два человека провалились под лед.
Об этом сообщили в столичном управлении ГСЧС.
Прибыв на место вызова, водолазы-спасатели обнаружили в воде, на расстоянии около 300 м от берега, парня и девушку в возрасте ориентировочно 20-25 лет.
С помощью резиновой лодки и спасательного снаряжения, обоих пострадавших достали из воды и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Спасатели отметили, что только светлое время суток, случайное присутствие людей и своевременная помощь не позволили этой истории завершиться трагедией. Еще бы несколько минут в холодной воде и молодые люди погибли бы.
«Хрупкий лед не оставляет права на ошибку — не выходите на лед, это прямая и смертельная опасность», — предупреждают в ГСЧС.
