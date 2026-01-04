В Киеве парень и девушка провалились под лед на Днепре: видео

Спасатели оказали помощь людям, которые провалились под лед в Киеве / © Управление ГСЧС Киева

В воскресенье, 4 января, в Киеве на реке Днепр возле Русановской набережной два человека провалились под лед.

Об этом сообщили в столичном управлении ГСЧС.

Прибыв на место вызова, водолазы-спасатели обнаружили в воде, на расстоянии около 300 м от берега, парня и девушку в возрасте ориентировочно 20-25 лет.

С помощью резиновой лодки и спасательного снаряжения, обоих пострадавших достали из воды и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Спасатели отметили, что только светлое время суток, случайное присутствие людей и своевременная помощь не позволили этой истории завершиться трагедией. Еще бы несколько минут в холодной воде и молодые люди погибли бы.

«Хрупкий лед не оставляет права на ошибку — не выходите на лед, это прямая и смертельная опасность», — предупреждают в ГСЧС.

