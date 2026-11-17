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- Киев
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В Киеве открыли движение по Южному мосту, но есть важное ограничение: что изменилось
В Киеве частично возобновили движение по Южному мосту в направлении правого берега.
В Киеве открыли проезд по Южному мосту с левого берега на правый для авто и общественного транспорта.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его информации, разрешение на временный запуск автомобильного проезда с левого на правый берег предоставили специалисты ГП «Національний інститут розвитку інфраструктури» после обследования конструкций сооружения.
Проезд был организован с регулируемым интервалом и весовыми ограничениями. Воспользоваться переправой могут автомобили массой до 10 тонн включительно и общественный транспорт общей массой до 18 тонн.
«Движение же с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения той части моста», — отметил Кличко.
Сейчас специалисты проверяют состояние поврежденных конструкций и рассчитывают, какую нагрузку они могут выдержать. В то же время работники «Київавтошляхмосту» продолжают разбирать последствия обстрела и ремонтировать мост.
Южный мост в Киеве — последние новости
Напомним, ранее в Киеве из-за повреждений в результате ночной российской атаки закрыли Северный и Южный мосты. В то же время другие переправы продолжают работать.
Также ранее в Киеве из-за временного перекрытия Северного и Южного мостов возник транспортный коллапс и масштабные пробки, особенно вблизи моста Патона.