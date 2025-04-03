В Киеве откорректировали маршруты «зеленой волны»: с какой скорость надо ездить

Зеленый свет / © Unsplash

Реклама

В Киеве откорректировали маршруты зеленой волны — теперь, чтобы не попадать на красный свет светофора, водителям нужно двигаться со скоростью 40-50 км/ч.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил начальник «Центра организации дорожного движения» Дмитрий Якубовский.

«Зеленая волна — это народное понятие. Это режим поочередного включения зеленого сигнала светофора на определенном маршруте», — объяснил он.

Реклама

Таким образом, когда водитель двигается с соблюдением рекомендованной скорости 40-50 км в час, то на определенном маршруте он будет проезжать все светофоры на зеленый.

Якубовский отметил, что такая схема работает только для частных авто, поскольку движение общественного транспорта сложно просчитать.

Напомним, ранее «зеленую волну» внедрили на около полусотни столичных улиц.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Украине начнется обновление светофоров согласно новым стандартам.