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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве от сердечного приступа умер известный доброволец из Грузии

Подполковник Вано Надирадзе воевал на стороне ВСУ с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Грузинский доброволец, подполковник Вано Надирадзе

Грузинский доброволец, подполковник Вано Надирадзе / © скриншот с видео

В Киеве от сердечного приступа умер доброволец из Грузии подполковник Вано Надирадзе, который воевал против россиян в ВСУ.

Об этом пишет «Эхо Кавказа».

«Умер грузинский боец, вице-полковник Вано Надирадзе — руководитель грузинской группы в составе сил специальных операций Украины», — отмечается в публикации.

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Издание напоминает, что Надирадзе воевал на стороне ВСУ с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал пользователей соцсетей о ходе войны.

Напомним, в Здолбунове на Ровенщине умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из российского плена в рамках масштабного обмена «1000 на 1000».

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