Киев
424
1 мин

В Киеве частично остановлен электротранспорт: что произошло

Причина остановки столичного электротранспорта — нестабильная ситуация в энергосистеме из-за вражеских обстрелов и неблагоприятных погодных условий.

Светлана Несчетная
Остановка электротранспорта в Киеве

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и частично на правом берегах Киева.

Об этом сообщает «Киевпасстранс» в Telegram.

КП «Киевпасстранс» запускает дублирующие автобусные маршруты.

«В частности, в связи с временной приостановкой работы Борщаговского скоростного трамвая по причине отсутствия напряжения уже организовано автобусное сообщение по маршруту 3т „ул. Старовокзальная — Кольцевая дорога“, — говорится в сообщении.

О дальнейших изменениях движения будет сообщено дополнительно.

Напомниим, Россия уже вторую ночь подряд обстреливает Киев. В ночь на 10 января в Киеве раздавались взрывы, ПВО работала по вражеским дронам. Враг дождался низкой температуры и уничтожает инфраструктуру столицы. Россияне целенаправленно атаковали котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации.

424
