В Киеве остановили движение метро на всех трех линиях: что произошло (обновлено)

Метро / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве возникли временные затруднения в работе метро. Движение поездов и работа эскалаторов полностью приостановлено из-за проблем с внешним энергоснабжением.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Реклама

Метро не работает в Киеве: что известно

«Из-за снижения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов», — отметили в предприятии.

Реклама

В соцсетях сообщают, что остановились красная и синяя ветви, а также сообщается об остановке зеленой линии.

В Киевском метрополитене заверили, что о возобновлении полноценной работы подземки будет сообщено дополнительно.

Обновлено: по состоянию на 18:40 в Киевском метрополитене сообщили, что «синяя» и «зеленая» линии метро снова работают, но поезда ходят реже. «Красная» линия пока остановлена.

Также в КГГА отметили, что из-за проблем с электричеством в Киеве временно не ходит часть общественного транспорта. Вместо скоростного трамвая на Борщаговку планируют запустить автобусы.

Реклама

Киевское метро обесточилось: / © соцмережі

Київське метро знеструмилося: / © из соцсетей

Київське метро знеструмилося: / © соцмережі

Новости Киева — последние события

Напомним, в четырех районах Киева зафиксировано снижение давления в водопроводной сети. В «Киевводоканале» объяснили причину и рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Ранее в Киеве и области начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Привычные графики отключений света пока не действуют.

Новости партнеров