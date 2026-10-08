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В Киеве остановили движение метро на всех трех линиях: что произошло (обновлено)
В Киеве возникли проблемы с метро. Остановили движение поездов и эскалаторов.
В Киеве возникли временные затруднения в работе метро. Движение поездов и работа эскалаторов полностью приостановлено из-за проблем с внешним энергоснабжением.
Об этом сообщили в Киевском метрополитене.
Метро не работает в Киеве: что известно
«Из-за снижения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов», — отметили в предприятии.
В соцсетях сообщают, что остановились красная и синяя ветви, а также сообщается об остановке зеленой линии.
В Киевском метрополитене заверили, что о возобновлении полноценной работы подземки будет сообщено дополнительно.
Обновлено: по состоянию на 18:40 в Киевском метрополитене сообщили, что «синяя» и «зеленая» линии метро снова работают, но поезда ходят реже. «Красная» линия пока остановлена.
Также в КГГА отметили, что из-за проблем с электричеством в Киеве временно не ходит часть общественного транспорта. Вместо скоростного трамвая на Борщаговку планируют запустить автобусы.
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