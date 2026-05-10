В Киеве огромный "потоп" у Индустриального моста: автомобили "плавают" по улице (видео)

В Киеве возле Индустриального моста произошел прорыв трубопровода, из-за чего улицу Вадима Гетьмана затопило водой. Очевидцы публикуют видео, где автомобили фактически «плывут» по дороге.

Анастасия Грубрина
Потоп у Индустриального моста

Потоп у Индустриального моста

В Киеве случился потоп на улице Вадима Гетьмана. Возле столичного Индустриального моста на пересечении Соломенского и Святошинского районов произошел очередной прорыв трубопровода. Дорогу затопило водой.

Об этом сообщают местные паблики и очевидцы.

В Киеве затопило улицу Вадима Гетьмана: проезд по улице осложнен

На Индустриальном мосту произошел прорыв трубопровода.

Очевидцы сообщают, что машины «плывут» по дороге.

Водителям лучше объехать улицу Вадима Гетьмана другим путем.

Пока официальной информации от КГГА или других учреждений нет.

Погода в Украине 11 мая

Напомним, что в ближайшую неделю Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет преобладать дождливая погода, местами с грозами.

В понедельник, 11 мая, осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Закарпатской областях. На остальной территории существенных осадков не предполагается.

Температура воздуха в стране будет неоднородной: от +17 до +24 градусов, а в Киеве ожидается около +18 +19 градусов.

Заметное потепление синоптики прогнозируют только с 18-19 мая. Несмотря на дождливый прогноз, 11 мая в большинстве областей (кроме Крыма, Волыни и Закарпатья) сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

