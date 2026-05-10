В Киеве огромный "потоп" у Индустриального моста: автомобили "плавают" по улице (видео)

В Киеве случился потоп на улице Вадима Гетьмана. Возле столичного Индустриального моста на пересечении Соломенского и Святошинского районов произошел очередной прорыв трубопровода. Дорогу затопило водой.

Об этом сообщают местные паблики и очевидцы.

Очевидцы сообщают, что машины «плывут» по дороге.

Водителям лучше объехать улицу Вадима Гетьмана другим путем.

Пока официальной информации от КГГА или других учреждений нет.

Погода в Украине 11 мая

Напомним, что в ближайшую неделю Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет преобладать дождливая погода, местами с грозами.

В понедельник, 11 мая, осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Закарпатской областях. На остальной территории существенных осадков не предполагается.

Температура воздуха в стране будет неоднородной: от +17 до +24 градусов, а в Киеве ожидается около +18 +19 градусов.

Заметное потепление синоптики прогнозируют только с 18-19 мая. Несмотря на дождливый прогноз, 11 мая в большинстве областей (кроме Крыма, Волыни и Закарпатья) сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

