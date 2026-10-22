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- Киев
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В Киеве ограничили движение по Южному мосту после российской атаки: что нужно знать водителям
В столице из-за последствий российской атаки ввели ограничение движения по Южному мосту. Транспорт не может свободно двигаться в направлении левого берега.
В Киеве утром 22 октября ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Причиной стала российская атака на столицу .
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).
«В связи с вражеской атакой на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег», — говорится в сообщении.
В КМВА призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок по городу.
Пока неизвестно, как долго будут действовать ограничения и когда движение по мосту полностью восстановят.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.
Напомним, в ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы.
Сообщалось о повреждении здания медицинского учреждения в Печерском районе. Кроме того, в Святошинском районе в результате атаки возник пожар в здании ресторана .
Информация о последствиях обстрелов уточняется.