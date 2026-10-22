В Киеве ограничили движение по Южному мосту после российской атаки: что нужно знать водителям

Южный мост

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В Киеве утром 22 октября ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Причиной стала российская атака на столицу .

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).

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«В связи с вражеской атакой на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег», — говорится в сообщении.

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В КМВА призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок по городу.

Пока неизвестно, как долго будут действовать ограничения и когда движение по мосту полностью восстановят.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы.

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Сообщалось о повреждении здания медицинского учреждения в Печерском районе. Кроме того, в Святошинском районе в результате атаки возник пожар в здании ресторана .

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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