В Киеве очень загрязнен воздух: власти обратились к жителям

Смог в Киеве. / © УНИАН

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В Киеве после ночной массированной комбинированной атаки уровень загрязнения атмосферного воздуха высок.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Причинами ухудшения состояния воздуха стали пожары, возникшие из-за массированного обстрела России. Вместе с тем, радиационный фон в городе остается в норме.

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Тем временем в КГГА добавляют, что над городом образовался смог.

"Ощутимый запах горелого может возникать даже когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.п.) остается низким", - отмечают в пресс-службе.

Специалисты рекомендуют киевлянам стабилизировать ситуацию:

не находиться на открытом воздухе,

не проветривать помещение,

поддерживать водный баланс,

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Заметим, утром данные сайта SaveEcoBot показывали, что самый загрязненный воздух в Печерском районе. Также в других местах этого района отметка пересекла предел 201, что означает очень вредный уровень. Вредный уровень также зафиксирован на левом берегу в Днепровском районе, на правом – в Голосеевском и Соломенском районах.

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Напомним, в течение ночи РФ била по Киеву дронами и баллистикой. Последствия ночных обстрелов фиксируют в нескольких районах столицы. В частности, повреждены жилые дома. По состоянию на 08:00 РФ известно о 23 травмированных.

После атаки едкий дым затянул Киев. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары и возникло задымление, качество воздуха сильно ухудшилось из-за очень большого количества вредных веществ.

Дата публикации 09:36, 04.07.25 Количество просмотров 50 Киев окутал дым после вражеской атаки: качество воздуха резко ухудшилось