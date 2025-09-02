ТСН в социальных сетях

Киев
912
1 мин

В Киеве объявляли воздушную тревогу: подробности

Во время тревоги важно находиться в укрытиях.

Наталия Магдык
Шахед

Шахед / © t.me/SJTF_Odesa

В Киеве 2 сентября объявлена воздушная тревога. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщили в КГВА и мониторинговые каналы.

По последним данным, опасность наблюдается над правобережьем города, в частности в районах Оболонь, Ирпень и Буча.

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских ударных дронов. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве и нескольких областях утром 2 сентября объявлена воздушная тревога. Была большая угроза ударных беспилотников.

Новость дополняется
912
