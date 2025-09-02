- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 912
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявляли воздушную тревогу: подробности
Во время тревоги важно находиться в укрытиях.
В Киеве 2 сентября объявлена воздушная тревога. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Об этом сообщили в КГВА и мониторинговые каналы.
По последним данным, опасность наблюдается над правобережьем города, в частности в районах Оболонь, Ирпень и Буча.
Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских ударных дронов. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве и нескольких областях утром 2 сентября объявлена воздушная тревога. Была большая угроза ударных беспилотников.