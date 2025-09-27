- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей призывают срочно направляться в укрытие
В Киеве раздается воздушная тревога.
В Киев раздаются сирены воздушной тревоги. Власти призывают всех жителей немедленно спуститься к ближайшим укрытиям гражданской защиты и соблюдать правила безопасности.
Уполномоченные службы отмечают: не игнорируйте сигналы тревоги , оставайтесь в укрытиях до официального сообщения об отбое. Также важно не снимать и публиковать видео работы сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать позиции наших защитников.
Помните: ваша безопасность превыше всего. Уточненную информацию о ситуации в Киеве будут сообщать официальные источники.