Киев
200
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей призывают срочно направляться в укрытие

В Киеве раздается воздушная тревога.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киев раздаются сирены воздушной тревоги. Власти призывают всех жителей немедленно спуститься к ближайшим укрытиям гражданской защиты и соблюдать правила безопасности.

Уполномоченные службы отмечают: не игнорируйте сигналы тревоги , оставайтесь в укрытиях до официального сообщения об отбое. Также важно не снимать и публиковать видео работы сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать позиции наших защитников.

Помните: ваша безопасность превыше всего. Уточненную информацию о ситуации в Киеве будут сообщать официальные источники.

200
