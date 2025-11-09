- Дата публикации
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей предупреждают об угрозе баллистической атаки
Жителей Киева призывают немедленно перейти к ближайшим укрытиям.
В столице поздно вечером 9 ноября раздалась воздушная тревога из-за угрозы применения РФ баллистического вооружения.
Об этом сообщили в КГГА в 23:09.
Жителей Киева призывают немедленно перейти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального сообщения об отбое.
Власти также призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь баллистика имеет очень мало времени подлета, и даже несколько секунд могут быть решающими.
Напомним, 9 ноября уже звучала воздушная тревога в Киеве. Днем также городу и другим регионам Украины угрожала баллистика с северо-востока.