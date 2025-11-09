ТСН в социальных сетях

Киев
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей предупреждают об угрозе баллистической атаки

Жителей Киева призывают немедленно перейти к ближайшим укрытиям.

© ТСН

В столице поздно вечером 9 ноября раздалась воздушная тревога из-за угрозы применения РФ баллистического вооружения.

Об этом сообщили в КГГА в 23:09.

Жителей Киева призывают немедленно перейти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального сообщения об отбое.

Власти также призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь баллистика имеет очень мало времени подлета, и даже несколько секунд могут быть решающими.

Напомним, 9 ноября уже звучала воздушная тревога в Киеве. Днем также городу и другим регионам Украины угрожала баллистика с северо-востока.

