По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: какая причина

В случае воздушной тревоги нужно находиться в безопасных местах.

В Киеве и ряде областей Украины 27 октября звучит воздушная тревога из-за угрозы МИГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней в Кремле угрожают «ошеломляющим ударом» по Украине.

Мы ранее информировали, что армия агрессорки России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

