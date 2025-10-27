- Дата публикации
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: какая причина
В случае воздушной тревоги нужно находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 27 октября звучит воздушная тревога из-за угрозы МИГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней в Кремле угрожают «ошеломляющим ударом» по Украине.
Мы ранее информировали, что армия агрессорки России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Новость дополняется