В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве утром 16 марта объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА», — указано в заявлении ГВА.

Реклама

Там призвали жителей Киева немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

К слову, в ночь на 14 марта российская армия массированно атаковала дронами «Шахед» Бровары Киевской области. Погибли и были ранены мирные жители. Обломки сбитых дронов упали в густонаселенном районе рядом с жилым домом, повредив многоэтажки и посек осколками автомобили. Мэр Игорь Сапожко сообщил о разрушениях в двух общежитиях и на территории промзоны, где взрывными волнами повреждены крыши и окна предприятий. Также пострадала местная амбулатория, где выбиты почти все стекла.