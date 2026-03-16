- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1088
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Киевлянам следует немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
В Киеве утром 16 марта объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА», — указано в заявлении ГВА.
Там призвали жителей Киева немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
К слову, в ночь на 14 марта российская армия массированно атаковала дронами «Шахед» Бровары Киевской области. Погибли и были ранены мирные жители. Обломки сбитых дронов упали в густонаселенном районе рядом с жилым домом, повредив многоэтажки и посек осколками автомобили. Мэр Игорь Сапожко сообщил о разрушениях в двух общежитиях и на территории промзоны, где взрывными волнами повреждены крыши и окна предприятий. Также пострадала местная амбулатория, где выбиты почти все стекла.