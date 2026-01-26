- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1051
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Киев — угроза применения вражеских беспилотников и баллистики.
В Киеве в понедельник, 26 января, по состоянию на 14:08 объявлена воздушная тревога!
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Сначала тревогу объявили из-за угрозы вражеских беспилотников.
«Киев — угроза применения вражеских БпЛА», — говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!
Обновление: По состоянию на 14:48 добавилась угроза применения баллистики.
«Угроза применения баллистики! Оставайтесь в укрытиях!» — говорится в сообщении КГВА в Telegram.
Напомним, в результате ночной атаки на Киев 24 января один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения.