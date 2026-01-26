В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киеве в понедельник, 26 января, по состоянию на 14:08 объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Сначала тревогу объявили из-за угрозы вражеских беспилотников.

«Киев — угроза применения вражеских БпЛА», — говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Обновление: По состоянию на 14:48 добавилась угроза применения баллистики.

«Угроза применения баллистики! Оставайтесь в укрытиях!» — говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев 24 января один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения.