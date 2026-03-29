В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина

В Киеве объявлена воздушная тревога / © ТСН

В Киеве утром, 29 марта, объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов российскими дронами.

Об этом сообщили в КГВА.

Воздушную тревогу в столице объявили из-за приближения вражеских БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что дрон держит курс на столицу.

Жителей Киева призывают немедленно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.

Напомним, с утра 29 марта россияне атакуют Украину ударными «Шахедами». Вражеские дроны фиксируют в разных областях

Также в Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.