ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина

Жителей столицы призывают немедленно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Киеве объявлена воздушная тревога / © ТСН

В Киеве утром, 29 марта, объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов российскими дронами.

Об этом сообщили в КГВА.

Воздушную тревогу в столице объявили из-за приближения вражеских БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что дрон держит курс на столицу.

Жителей Киева призывают немедленно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.

Напомним, с утра 29 марта россияне атакуют Украину ударными «Шахедами». Вражеские дроны фиксируют в разных областях

Также в Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie