В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога / © ТСН

БПЛА была зафиксирована в Киевской области. Они держат курс на Бровары.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Также пуски корректированных авиационных бомб калибром 500 килограммов (КАБ) вражеской тактической авиацией зафиксированы на Харьковщине с севера.

Известно, что в Харькове РФ попала по территории медучреждения, предварительно разрушено хозяйственное сооружение, сообщил городской голова Игорь Терехов. Информацию о пострадавших уточняют.

После взрывов в Харькове в части города исчез свет, сообщили наши корреспонденты. По городу ударили КАБами, под атакой оказались Салтовский и Слободской районы.

Напомним, на днях в Киеве и ряде областей Украины 12 октября звучала воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Тогда кроме столицы угроза охватила несколько областей. Воздушная тревога раздавалась в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской части Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях и А.Р. Крым.