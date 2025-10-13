- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 639
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: какая причина
Киеву и областям, где объявлена тревога, угрожают вражеские беспилотники.
БПЛА была зафиксирована в Киевской области. Они держат курс на Бровары.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Также пуски корректированных авиационных бомб калибром 500 килограммов (КАБ) вражеской тактической авиацией зафиксированы на Харьковщине с севера.
Известно, что в Харькове РФ попала по территории медучреждения, предварительно разрушено хозяйственное сооружение, сообщил городской голова Игорь Терехов. Информацию о пострадавших уточняют.
После взрывов в Харькове в части города исчез свет, сообщили наши корреспонденты. По городу ударили КАБами, под атакой оказались Салтовский и Слободской районы.
Напомним, на днях в Киеве и ряде областей Украины 12 октября звучала воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.
Тогда кроме столицы угроза охватила несколько областей. Воздушная тревога раздавалась в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской части Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях и А.Р. Крым.