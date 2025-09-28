В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов: слышны взрывы

ПВО / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 28 сентября в Киеве прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о вражеском ударном беспилотнике , который приближается к городу со стороны Броваров.

Власти призывают киевлян срочно идти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги. Силы ПВО уже работают над уничтожением воздушной цели.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киеве.

Реклама

Напомним, что ранее мониторинговые каналы зафиксировали вылет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: возможный ракетный удар по Украине.