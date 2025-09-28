ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов: слышны взрывы

Над столицей зафиксирован ударный БПЛА — работает ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 28 сентября в Киеве прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о вражеском ударном беспилотнике , который приближается к городу со стороны Броваров.

Власти призывают киевлян срочно идти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги. Силы ПВО уже работают над уничтожением воздушной цели.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киеве.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы зафиксировали вылет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: возможный ракетный удар по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie