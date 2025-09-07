- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1274
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога и уже слышны взрывы
Киевляне уже сообщают о взрывах в городе.
В Киеве объявлена воздушная тревога.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — призвали в КГГА.
Об ударном БпЛА с юга в направлении Киева сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
О карте укрытий напоминает КГГА.
Напомним о комбинированном массированном ударе дронами и ракетами по столице. Атака продолжалась около 12 часов.
В результате очередного удара России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета министров.
В Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека: малыш и его мать.