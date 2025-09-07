ТСН в социальных сетях

В Киеве объявлена воздушная тревога и уже слышны взрывы

Киевляне уже сообщают о взрывах в городе.

В Киеве объявлена воздушная тревога и уже слышны взрывы

В Киеве объявлена воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве объявлена воздушная тревога.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — призвали в КГГА.

Об ударном БпЛА с юга в направлении Киева сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

О карте укрытий напоминает КГГА.

Киевляне уже сообщают о взрывах в городе.

Напомним о комбинированном массированном ударе дронами и ракетами по столице. Атака продолжалась около 12 часов.

В результате очередного удара России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета министров.

В Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека: малыш и его мать.

