В Киеве объявлена воздушная тревога и уже слышны взрывы

В Киеве объявлена воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве объявлена воздушная тревога.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — призвали в КГГА.

Об ударном БпЛА с юга в направлении Киева сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

О карте укрытий напоминает КГГА.

Киевляне уже сообщают о взрывах в городе.

Напомним о комбинированном массированном ударе дронами и ракетами по столице. Атака продолжалась около 12 часов.

Момент взрыва, унесшего жизнь мамы с младенцем в Киеве, попал на видео

В результате очередного удара России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета министров.

В Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека: малыш и его мать.