В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице

Воздушная тревога в Киеве / © ТСН

Реклама

Власти Киева к вечеру 20 января призвали всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, ведь в столице прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! Карта укрытий» — отметили там.

Реклама

Как отметили Воздушные Силы ВС Украины, существует угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Отметим, что 20 января россияне ударили по Винницкой области. Там был зафиксирован «прилет» по объекту критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.

Позже начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Армия РФ запустила гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» по Винницкой области. Так враг пытается избивать по объектам энергетики.