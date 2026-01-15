- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 562
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице
Угроза баллистики вызвала воздушную тревогу в Киеве и ряде областей.
В ночь на 16 января в Киеве раздается воздушная тревога. Власти столицы призывают жителей пройти к укрытиям.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении КГГА.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Напомним, вечером 15 января в Киеве и ряде областей уже звучала воздушная тревога. Тогда угрожали вражеские ударные беспилотники.