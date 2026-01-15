ТСН в социальных сетях

Киев
562
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице

Угроза баллистики вызвала воздушную тревогу в Киеве и ряде областей.

Вера Хмельницкая
Воздушная тревога в Киеве / © ТСН

В ночь на 16 января в Киеве раздается воздушная тревога. Власти столицы призывают жителей пройти к укрытиям.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении КГГА.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Напомним, вечером 15 января в Киеве и ряде областей уже звучала воздушная тревога. Тогда угрожали вражеские ударные беспилотники.

Сирены также звучали в ряде других регионов.

562
