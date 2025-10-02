ТСН в социальных сетях

В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает

Угроза БпЛА — для Киева и ряда областей, где объявлена тревога.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает

воздушная тревога / © ТСН

В Киеве поздно вечером 2 октября объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призывает власть.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что столице и ряду областей Украины угрожают вражеские беспилотники.

«БпЛА на севере Киевщины, курс на Житомирщину», — говорится в сообщении.

Также вражеские беспилотники зафиксированы в Сумской, Черниговской.

«Пуски КАБ в Донецкую область», — говорится в сообщении.

Напомним, в городе Нежин на Черниговщине нет электроэнергии.

Медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.

Ранее, 1 октября, из-за обстрела электроподстанции в Славутиче ЧАЭС оказалась в блекауте, который длился более трех часов.

