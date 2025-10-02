- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает
Угроза БпЛА — для Киева и ряда областей, где объявлена тревога.
В Киеве поздно вечером 2 октября объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призывает власть.
Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что столице и ряду областей Украины угрожают вражеские беспилотники.
«БпЛА на севере Киевщины, курс на Житомирщину», — говорится в сообщении.
Также вражеские беспилотники зафиксированы в Сумской, Черниговской.
«Пуски КАБ в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Напомним, в городе Нежин на Черниговщине нет электроэнергии.
Медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.
Ранее, 1 октября, из-за обстрела электроподстанции в Славутиче ЧАЭС оказалась в блекауте, который длился более трех часов.