В Киеве объявлена воздушная тревога: что летит
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
В Киеве сегодня, 24 января, объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.
По данным мониторинговых каналов, есть угроза пусков баллистических ракет из Брянска.
Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась атаке со стороны РФ. Враг обстрелял Киев и Харьков. Были выпущены десятки беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие. В результате массированной атаки в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления.