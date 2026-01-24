ТСН в социальных сетях

Киев
367
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: что летит

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве сегодня, 24 января, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.

По данным мониторинговых каналов, есть угроза пусков баллистических ракет из Брянска.

Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась атаке со стороны РФ. Враг обстрелял Киев и Харьков. Были выпущены десятки беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие. В результате массированной атаки в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления.

