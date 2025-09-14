- Дата публикации
- Киев
- 898
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно (карта)
В направлении столицы двигаются вражеские дроны.
Вечером 14 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.
Об этом сообщили местные власти и Воздушные силы.
"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - говорится в сообщении КМВА.
Воздушные силы отмечают, что дроны в направлении Киева двигаются с северо-восточного направления. Мониторинговые чаты уточняют: дроны двигаются в столицу по направлению Броваров.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, сегодня в течение дня российские дроны атаковали Нежин. В городе несколько раз раздавались мощные взрывы. Произошли попадания БПЛА на двух предприятиях критической инфраструктуры. Кроме того, в центре города попадали обломки сбитых "Шахедов". Нежин частично остался без света.