В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушная тревога. / © Associated Press

Вечером 14 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

Об этом сообщили местные власти и Воздушные силы.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - говорится в сообщении КМВА.

Воздушные силы отмечают, что дроны в направлении Киева двигаются с северо-восточного направления. Мониторинговые чаты уточняют: дроны двигаются в столицу по направлению Броваров.

Карта тревог на 21:45 воскресенья, 14 сентября.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в течение дня российские дроны атаковали Нежин. В городе несколько раз раздавались мощные взрывы. Произошли попадания БПЛА на двух предприятиях критической инфраструктуры. Кроме того, в центре города попадали обломки сбитых "Шахедов". Нежин частично остался без света.